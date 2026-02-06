El versus de Lady Gaga tuvo un giro especial. Alejandra y Korina regresaron al escenario luego de que el jurado admitiera que en su primer duelo “no podía tomar una decisión” y les pidiera prepararse mejor para una segunda oportunidad.

Esta vez, ambas interpretaron una nueva canción con el mismo objetivo: definir, por fin, quién continuaría. Tras escucharlas nuevamente, el jurado deliberó y anunció su veredicto. “Solo una podrá continuar a la siguiente ronda”, recordaron antes de decidir que Alejandra avanzaba como Lady Gaga. ¿Crees que el segundo versus fue decisivo? ¿El jurado eligió bien?

