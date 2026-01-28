Desiderio, músico venezolano con nueve años en el Perú, llegó al escenario decidido a imitar a George Harrison, llevando consigo un saxofón que usó como reemplazo simbólico de la guitarra del ex Beatle. “En la calle mucha gente me decía que venga a Yo Soy”, contó antes de presentarse en Yo Soy.

El participante explicó que durante años tocó en las calles y que incluso en redes le decían “el John Wick del saxo”. Antes de cantar, sorprendió al jurado tocando brevemente su instrumento. Sin embargo, tras la audición, Ricardo fue directo: “Prefiero al Desiderio saxofonista que al George Harrison”, señalando que no encontraba similitud en el timbre ni en la letra. Jely coincidió: “El timbre no está, pero me encantó que traigas tu arte al escenario”.

A pesar del reconocimiento a su talento musical, ambos jurados dijeron que no y Desiderio no pasó a la siguiente ronda. ¿Fue una apuesta demasiado arriesgada? ¿Debió quedarse solo con el saxofón?

