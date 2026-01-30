Karole Tito llegó desde el precasting para imitar a Amy Lee, vocalista de Evanescence, personaje que ya venía trabajando como tributo con su banda.

Tras su primera canción, el jurado le pidió una segunda oportunidad para verla con más energía y mayor proyección. “Plántate, toma más aire y entrégalo todo”, fue una de las indicaciones. Sin embargo, luego del segundo intento, las observaciones fueron claras. Jely señaló que “cuando le metes más potencia, la afinación se va”, mientras que también se remarcó que en los pasajes suaves perdía fuerza.

“Creo que esta imitación todavía no está muy sólida”, comentó Jely antes de tomar la decisión final. A pesar de reconocer que el personaje es posible de trabajar, el jurado coincidió en que aún faltan detalles clave para sostener la imitación en competencia. Finalmente, Karole recibió un no y no pasó a la siguiente ronda.

¿Le faltó controlar mejor la potencia? ¿Podrá volver más preparada en otra temporada?

