Víctor Correa, de 26 años, volvió a intentarlo una vez más. Con ocho años en Perú, esta fue su cuarta audición, tras haber pasado antes por el escenario como Ozuna, César Vega y Grupo Niche. Esta vez llegó decidido, incluso se rapó la cabeza la noche anterior para presentarse como Óscar de León.

Víctor contó que tiene tres trabajos, canta en micros, en la calle y hasta como butarga, pero no quiso dejar pasar la oportunidad. Al cantar, mostró energía, sabor y entrega. Aunque el jurado señaló que el timbre aún no es exacto, destacaron su performance y actitud trabajable. “Cantas muy bien”, le dijeron antes de darle el sí unánime y enviarlo a la segunda ronda.

¿Será esta la vencida para Víctor? ¿Logrará pulir el personaje y avanzar más lejos esta temporada?

