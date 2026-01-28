Fabián Leonardo regresó decidido a imitar nuevamente a Juanes, esta vez con una preparación más consciente y trabajo vocal sostenido. “Me di cuenta de que, si quería esto, debía tomármelo más en serio”, confesó antes de cantar.

El participante interpretó dos canciones, mostrando avances en el dejo, la actitud escénica y los movimientos del artista colombiano. Sin embargo, el jurado fue claro. Ana le pidió una segunda canción para evaluar un punto clave: “Juanes es ligeramente nasal, pero no tanto”. Tras el pedido, Fabián ajustó su interpretación y evidenció el trabajo realizado en clases de canto.

“Ha habido una gran evolución desde tu última vez hasta ahora”, destacaron los jueces, aunque también señalaron que aún debe afinar inicios, finales de frase y reducir la nasalidad. Aun así, el esfuerzo fue reconocido y recibió el sí del jurado, avanzando a la siguiente ronda.

¿Logrará pulir el color vocal que le falta? ¿Hasta dónde llegará su evolución como Juanes?

