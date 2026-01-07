Tras pasar por el precasting de Trujillo, Diego, cantante y animador de la orquesta Los Pecadores de la Cumbia de Pacasmayo, llegó con la propuesta de Leonardo Favio, confesando que fue su pareja quien lo impulsó a intentarlo cuando las dudas aparecieron.

Diego mostró una voz sólida y una intención clara de interpretación. Aunque el jurado fue exigente y señaló que no era un personaje sencillo y que aún debía trabajar más la caracterización y la interpretación emocional, también reconocieron potencial y condiciones para crecer en el programa.

Finalmente, dos votos a favor le permitieron avanzar a la siguiente ronda, demostrando que, incluso cuando el miedo aparece, atreverse puede marcar la diferencia. ¿Logrará consolidar su versión del personaje? ¿Qué mostrará en la próxima etapa?

