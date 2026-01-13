Esta vez, Diego Saenz, llegado desde Huancayo, se presentó para imitar a Pedro Suárez-Vértiz, artista que marcó su adolescencia y lo impulsó a cantar. El jurado reconoció que el parecido físico y el look estaban logrados, pero fue claro con la evaluación vocal.

“No le escucho absolutamente nada de Pedro Suárez-Vértiz”, señaló Adolfo, explicando que su voz es demasiado reconocible y que, aunque Diego canta bien, la imitación no tenía la solidez necesaria. “Te falta solidez como imitación”, agregaron, destacando que el timbre no lograba sostener al personaje.

Pese a los elogios por su esfuerzo y actitud, los jueces coincidieron en darle un no, por lo que Diego no pasó a la siguiente ronda. ¿Puede el parecido físico pesar más que la voz? ¿Qué traerán los próximos castings?

