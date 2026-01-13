Lucía Castillo, estudiante de Psicología, llegó al escenario para imitar a Whitney Houston, impulsada por su familia y amigos. “Me gusta transmitir la pasión con la que ella canta”, explicó antes de presentarse.



Tras su interpretación, el jurado destacó que no estuvo desafinada y que tiene una presencia escénica bien planteada, aunque advirtieron que la potencia vocal y la estructura del personaje aún no estaban consolidadas. “No encontré ninguna desafinación”, señaló Adolfo, pero también remarcaron que al cambiar de tonos la voz no encajó del todo.

Debido a que en la temporada anterior hubo una Whitney muy sólida, Jely y Cachín le sugirieron buscar otro personaje como estrategia. Aunque Adolfo le dio el sí, Cachín se mantuvo firme en el no, incluso tras pedirle una segunda canción. Con la decisión dividida, Lucía no pasó a la segunda ronda.

¿Debe primar la voz o la estrategia? ¿Volverá con un nuevo personaje?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!