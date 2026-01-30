Andy, un joven de 17 años, estudiante de quinto de secundaria en Trujillo, decidió arriesgarse tras ver el anuncio del programa. Con guitarra en mano y muchas ganas, confesó que lo más difícil fue elegir al artista correcto.

Andy se presentó como Paul McCartney, pero desde los primeros segundos el jurado fue claro. Jely señaló: “Ha habido un error en la elección del personaje”, mientras que otro jurado fue directo: “No he escuchado ni he visto a Paul McCartney”. Aun así, rescataron su actitud y valentía. “Tienes una energía muy chévere en el escenario” y “una voz con un raspadito bien bonito”, le dijeron, recomendándole buscar un personaje que se adapte mejor a su tesitura.

Finalmente, el veredicto fue un no unánime, aunque con una puerta abierta: “Busca otro personaje y vuelve, sería muy lindo tenerte”. ¿Logrará Andy encontrar al artista ideal? ¿Se animará a regresar más preparado?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!