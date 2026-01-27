Christopher Dapelo se presentó para imitar a Mikel Erentxun, referente del rock en español de los 90. El participante contó que divide su tiempo entre la música, trabajos administrativos y deliveries, y que los fines de semana los dedica a cantar, principalmente como hobby.

Al interpretar el tema, el jurado reconoció la intención desde el inicio, pero fue claro con las observaciones. Jely señaló: “Está la intención de querer imitar a este artista, pero todavía no está logrado el timbre ni la corporalidad”, mientras que Cachín fue directo: “El timbre está cerca, pero nos falta el paquete completo”. Ambos coincidieron en que aún hay aspectos por trabajar para lograr una imitación sólida.

A pesar del esfuerzo y el compromiso expresado por el participante, el jurado decidió darle un no en esta oportunidad. Sin embargo, dejaron la puerta abierta para un posible regreso en el futuro, destacando que el camino de la imitación también es aprendizaje.

¿Logrará pulir el timbre y la actitud del personaje? ¿Volverá con una versión más lograda de Mikel Erentxun?

