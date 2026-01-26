Desde Huancayo, Edgar contó que viajó única y exclusivamente para presentarse en el programa, con la ilusión de aprovechar al máximo su oportunidad sobre el escenario.

Antes de cantar, Edgar anunció que imitaría a Christian Meier. Tras su presentación, las observaciones fueron claras: señalaron que aún faltaba afinación, actitud escénica, timbre vocal y una construcción más sólida del personaje. Aunque uno de los jurados destacó su esfuerzo y le otorgó un voto a favor, los otros coincidieron en que no lograron ver ni escuchar a Christian Meier en el escenario.

Con dos votos en contra, Edgar quedó fuera del casting, aunque fue agradecido por el jurado por haber viajado desde Huancayo y animado a seguir preparándose. ¿Crees que Edgar debería regresar con una imitación más trabajada? ¿Qué le faltó para convencer al jurado?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!