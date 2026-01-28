Piero Bernero, músico arequipeño, regresó decidido a corregir errores del pasado. “Uno se equivoca muchas veces y estas elecciones te permiten escoger mejor”, confesó antes de cantar como Eddie Vedder.



Desde el primer verso, su interpretación dejó claro que el aprendizaje dio frutos. Tras la presentación, Ricardo fue directo: “Yo digo que sí”, mientras Cachín no ocultó su entusiasmo: “Gracias por volver, esta es una súper presentación”, destacando además su manejo del micrófono, “como si fuera una pluma”, fiel al estilo del vocalista de Pearl Jam.

El jurado coincidió en que Piero es una persona del escenario, con actitud, experiencia y control, logrando un sí unánime que lo lleva a la siguiente ronda. ¿Podrá mantener este nivel en las próximas galas? ¿Qué más mostrará ahora que afinó su camino artístico?

