Shinnian y Gianella llegaron a Yo Soy para ver quien de las dos quedaría como Carla Morrison. Las chicas subieron al escenario con la misma canción y la consigna clara del jurado: “Concéntrense en la interpretación”.

Shinnian fue la primera en presentarse diciendo: “Yo soy Carla Morrison”, seguida por Gianella , quien defendió el tema con una propuesta similar, cargada de emoción. Tras escucharlas, el jurado felicitó a ambas antes de anunciar el resultado final.

Finalmente, Shinnian fue elegida para continuar a la siguiente ronda como Carla Morrison, mientras Gianella se despidió del programa. ¿Coincides con la elección? ¿Crees que la sensibilidad marcó la diferencia?

