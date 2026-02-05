Yo Soy castings 2026: ¡Dos Ceratis frente a frente en el primer versus de la temporada!
Dos imitadores, una misma canción y una decisión que definió el futuro.
Para el primer versus de la temporada, llegaron dos participantes por el mismo puesto: Gustavo Cerati. Gianluca Saavedra y Fer Sosa subieron al escenario con la misma canción y una misión clara: convencer al jurado en una sola presentación.
Gianluca fue el primero en interpretar la cancion selecta: Te prefiero fuera de foco, seguido por Fer, quien repitió el tema con una propuesta distinta. Tras escucharlos, el jurado deliberó brevemente. Finalmente, Fer Sosa fue quien avanzó a la siguiente etapa como Gustavo Cerati. Gianluca se despidió con gratitud y reconocimiento. ¿Estás de acuerdo con la elección? ¿Crees que ambos merecían continuar?
