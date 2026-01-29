Diego es artista de profesión, trabaja en un bar y fue justamente ahí donde una persona lo animó a dar el paso y presentarse en televisión por primera vez.

Aunque su carrera está ligada al dibujo y la pintura, la música lo ha acompañado desde niño. Para esta audición, Diego eligió imitar a Chris Martin, vocalista de Coldplay. Si bien el timbre no era exacto, el jurado destacó que había elementos que podían crecer con trabajo, desde la energía hasta la presencia escénica.

Uno de los jueces admitió tener dudas, pero prefirió apostar por la curiosidad y el desarrollo del personaje. El potencial estaba ahí, y la posibilidad de evolución pesó más que las imperfecciones iniciales.

Finalmente, Diego recibió votos positivos, asegurando su pase a la segunda ronda. Emocionado, agradeció la oportunidad y aseguró que esto no era lo mejor que podía hacer, dejando claro que viene con más para mostrar. ¿Logrará evolucionar como Chris Martin y sorprender en la siguiente etapa? ¿Hasta dónde puede llegar su imitación?

