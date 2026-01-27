Diana Carhuas regresó al escenario como Karina Benítez de Amaranta. La participante destacó que, desde su última aparición, trabajó en ampliar su repertorio, mejorar el baile y fortalecer su presencia escénica.

Tras cantar, Jely fue directa: “Físicamente te pareces mucho, pero me está faltando más dirección en la interpretación”. Además, señaló que Diana estaba “muy encapsulada” y que debía proyectar más el mensaje, cuidando también los agudos, donde notó desgaste.

Pese a las observaciones, Ricardo y Cachín valoraron su evolución. “Si tomas nota y corriges esto para la siguiente ronda, podemos ver algo mucho más interesante”, le dijo Ricardo antes de darle el sí. Cachín coincidió, aunque advirtió que la notó algo disfónica, señalando que debía cuidar la voz.

Con dos votos a favor, Diana avanzó a la siguiente ronda. ¿Logrará soltar más su interpretación? ¿Podrá afinar los detalles técnicos?

