Decker Vega llegó desde Trujillo a Lima con un solo objetivo: imitar a Maluma. Comunicador, entrenador personal y dueño de su propio gimnasio, confesó que siempre le ha gustado cantar y que incluso lo hace mientras entrena a sus alumnos. “He venido por el casting, es la primera vez que participo”, contó antes de subir al escenario.



“En la primera canción tenía dudas y la segunda me las confirmó”, señaló Ricardo, explicando que la voz se iba en los graves y faltaba energía escénica. “Maluma enciende el escenario y acá lo sentí muy bajo”, añadieron.

Pese a reconocer su esfuerzo y motivación, los jueces coincidieron en darle un no, por lo que Decker no pasó a la segunda ronda. ¿Volverá más preparado? ¿Qué sorpresas traerán los próximos castings?

