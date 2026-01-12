José se presentó en el escenario representando a Enrique Bunbury. Durante la conversación previa, José contó que cursa el décimo ciclo de Educación Musical, formación que se hizo evidente desde los primeros segundos de su presentación. El jurado reconoció que se trataba de una voz educada, con un timbre cercano y un dominio técnico que no pasó desapercibido.

No obstante, la interpretación generó dudas. Aunque la parte vocal fue bien valorada, los jurados coincidieron en que faltó mayor presencia escénica y una actitud más rockstar para completar el personaje. Señalaron que lo escuchaban con claridad, pero que aún no terminaban de ver al Bunbury sobre el escenario, especialmente en la carga actoral y el erotismo característico del artista. La deliberación se extendió por algunos segundos de tensión, con más de un jurado pidiendo tiempo para pensar su decisión. Finalmente, el potencial vocal y el margen de crecimiento inclinaron la balanza a su favor.

Con tres votos afirmativos, José aseguró su pase a la siguiente etapa del casting, con el reto claro de fortalecer la interpretación escénica en las próximas rondas de Yo Soy. ¿Logrará transformar su técnica en un personaje completo? ¿Qué mostrará en la siguiente etapa del casting?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!