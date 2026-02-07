La más reciente batalla reunió a una alineación diversa y potente: Anitta, G-Dragon, The Sacados, Lucho Paz, Roy Orbison, David Bisbal, Madonna, Salvatore Adamo y Milena Warthon. Una noche marcada por contrastes de época, idioma y estilo, donde la exigencia fue tan alta como el nivel mostrado en el escenario.

Tras evaluar cada presentación, el jurado decidió que Anitta, G-Dragon, Lucho Paz, Roy Orbison, David Bisbal, Madonna, Salvatore Adamo y Milena Warthon continúen en competencia, destacando por su solidez vocal, identidad clara y una imitación que logró sostenerse de inicio a fin.

La única propuesta que no superó el corte fue The Sacados, que no alcanzó la contundencia necesaria para avanzar en esta etapa decisiva del programa.