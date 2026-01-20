Yo Soy castings 2026: Desde el sonido técnico al escenario: Thom Yorke sorprende en casting
Con solo 20 años, Renzo pasó de armar escenarios a brillar sobre uno.
Renzo, un estudiante de producción musical que trabaja como asistente de orquesta y decidió probar suerte imitando a Thom Yorke, vocalista de Radiohead. “Estudio y trabajo con música, siempre he estado cerca del sonido”, contó antes de cantar.
Al presentarse con un sencillo “Yo soy Thom Yorke”, el ambiente cambió. Su interpretación destacó por la técnica vocal y el timbre, algo que el jurado no dejó pasar. “Muy bien, con mucha técnica. El timbre puede trabajarse más, pero tienes muchísimo talento”, le dijeron tras escucharlo. Incluso resaltaron su parecido físico: “Pareces un miniclón del artista”.
Con dos sí contundentes, Renzo avanzó a la siguiente ronda, dejando claro que su fantasía de estar en el escenario hoy se volvió realidad. ¿Hasta dónde llegará este joven imitador? ¿Logrará pulir aún más su versión de Thom Yorke?
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!