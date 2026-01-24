Marie, imitadora de Alejandra Guzmán, cantante callejera y estudiante de Comunicaciones, contó que no es profesional y que su vínculo con el personaje nació en karaokes y presentaciones improvisadas. “Yo canto en las calles, ¿por qué no lo podría hacer acá?”, dijo antes de cantar.

Desde el inicio, Marie dejó claro que su fuerte es la entrega. Sin embargo, en su primera canción tuvo problemas con la letra y le dieron una segunda oportunidad al no escuchar bien el retorno. Al volver a cantar, la intensidad se mantuvo, pero la precisión no acompañó del todo.

“Cuando uno se emociona y entrega todo, a veces la energía se desborda”, señaló Jely, destacando su nivel de entrega. Cachín, por su parte, fue enfático en reconocer su potencial: “Tú tienes lo que a muchas Alejandra Guzmán les hemos pedido: fuerza, corporalidad y presencia escénica”. Aun así, coincidió en que necesitaba más preparación para pasar esta etapa.

Finalmente, Marie no logró avanzar a la siguiente ronda, pero se fue con palabras de aliento y el reconocimiento de haber dejado una presentación intensa y honesta. ¿Volverá más preparada? ¿Seguirá puliendo esa fuerza que tanto destacó el jurado?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!