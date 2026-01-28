Yosselyn Gutiérrez, trabajadora de un fundo en Pisco, quien llegó con el sueño de imitar a Karol G. Antes de cantar, contó que se dedica a la cosecha de uvas y que la música la acompaña desde pequeña.

Al presentarse como “Yo soy Karol G”, el jurado notó un cambio inmediato. Jely destacó: “Cantando te sientes más cómoda, eso está bonito”, aunque fue clara al señalar que aún debía trabajar más el personaje y mantener la energía desde el inicio. Cachín coincidió: “Cantas muy bien, tienes una bonita voz, pero para el personaje todavía falta ensayo”.

Pese a los elogios vocales, ambos jurados le dieron el no, recalcando que la imitación necesita más preparación. ¿Volverá Yosselyn con una versión más sólida? ¿Logrará transformar su voz en personaje?

