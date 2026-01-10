Roberto Rodríguez, músico dedicado al folclore latinoamericano y a los eventos digitales junto a su esposa en Imperiales del Amor, llegó al escenario motivado por sus hijas, quienes siempre lo escucharon cantar en transmisiones en vivo y lo animaron a dar este paso.

Desde el primer momento, el jurado destacó su conexión con la música y su recorrido artístico con instrumentos de cuerdas y vientos. Al presentarse como Vico, Roberto interpretó con sentimiento y logró que el jurado coincidiera en algo clave: canta muy bien y el timbre se acerca al personaje.

El respaldo familiar, la experiencia y la emoción fueron determinantes para que reciba el sí unánime. ¿Cómo seguirá puliendo su imitación? ¿Hasta dónde llegará en la competencia?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!