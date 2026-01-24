Yo Soy castings 2026: ¡Del banco al escenario! Carla Apasa apuesta por Gilda
La participante dejó atrás una larga pausa musical y recibió el respaldo total del jurado.
Carla Apasa, quien canta desde los 13 años, se presentó como Gilda, luego de haber dejado los escenarios tras la pandemia, cuando la orquesta en la que cantaba regresó a Piura y ella tuvo que dedicarse al rubro bancario.
“Desde los 13 años me dedicaba a la música, pero hubo una pausa”, contó antes de su presentación. Incluso confesó que su caracterización no estaba completa porque “no me llegó mi cerquillo”, detalle que no pasó desapercibido para el jurado.
Tras cantar, los comentarios fueron claros y constructivos. “El timbre está muy parecido, cantas muy bonito”, destacaron, aunque también señalaron que aún falta trabajar aspectos clave del personaje. Pese a ello, el jurado coincidió en que hay potencial y talento para crecer.
¿Logrará recuperar la seguridad escénica que dejó en pausa tras la pandemia? ¿Conseguirá construir por completo a Gilda en el escenario?
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!