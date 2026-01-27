Heyner Josué llegó con una propuesta distinta: pasar de los escenarios escolares al metal alternativo imitando a Jonathan Davis, vocalista de Korn. El maestro de banda en un colegio confesó que suele cantar en reuniones familiares y eventos privados, recorriendo géneros como cumbia, rancheras, pop y rock. Antes de cantar, contó con sencillez: “Trabajo con niños de primaria y la música siempre ha estado conmigo”.

El jurado fue claro en sus comentarios. Ricardo Morán señaló: “Te faltó un poco más de entrega vocal, la pista te estaba comiendo”, aunque destacó que corrigió a tiempo una desafinación inicial y que observó bien los detalles del personaje. Cachín coincidió: “Es un tema de intención, hay que atacar más fuerte”. Aun así, ambos valoraron su uso del cuerpo, el estilo y la caracterización.

Con ajustes por hacer en el inglés y mayor potencia vocal por desarrollar, Heyner recibió el respaldo del jurado y avanzó a la siguiente ronda. ¿Logrará subir la energía y volverse más power? ¿Cómo evolucionará su imitación en el futuro?

