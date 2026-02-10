Dieciséis imitadores se ubicaron en la plataforma central de Yo Soy, conscientes de que enfrentaban el momento más determinante de la temporada hasta ahora. Uno a uno fueron llamados al frente para conocer su destino.

Entre los participantes que no lograron avanzar estuvieron Giancarlo Centeno, Pimpinela, Carla Morrison, Etta James, Dread Mar I, Leonardo Favio, Sin Bandera y Frank Sinatra, quienes recibieron el reconocimiento del jurado, pero no el pase a la siguiente etapa.

Tras una tensa deliberación, finalmente se anunciaron a los ocho imitadores que sí formarán parte de los conciertos en vivo:

✅ Miguel Bosé

✅ Michael Bublé

✅ Julio Iglesias

✅ El Dúo Dinámico

✅ Gloria Estefan

✅ Laura Pausini

✅ Paloma San Basilio

✅ Rocío Jurado

