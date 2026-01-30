Camila Silva, una joven de 17 años, llegó impulsada por el amor de su mamá por el programa. “Mi mamá es fan fan fan de Yo Soy, ve todas las noches el programa y me dijo que venga”, contó antes de audicionar como Paty Cantú.

Camila no suele imitar, canta como ella misma, pero decidió probar suerte tras subir un video a TikTok donde preguntó a quién se parecía. El resultado fue claro: “Todos en los comentarios me dijeron este personaje”. Con apenas tres semanas trabajándolo, se plantó segura en el escenario.

El jurado valoró su soltura. Jely fue honesta: “Esta imitación todavía necesita más trabajo de detalles, actorales y de timbre”, aunque destacó que tiene las herramientas para crecer y le dio el sí. Ana coincidió: “Se te notó tranquila, fresca, y puedes sacarle mucho más provecho al personaje”.

Con dos votos positivos, Camila avanzó a la siguiente ronda. ¿Logrará pulir los detalles y sorprender más adelante? ¿Hasta dónde llegará esta joven promesa?

