Carlo regresó al escenario tras su paso por el casting de la segunda temporada, donde imitó a Manuel Medrano. Esta vez, con mayor seguridad y experiencia, decidió arriesgarse con un personaje distinto: Adam Levine, motivado por el deseo de intentarlo una vez más y no quedarse con la duda de hasta dónde podía llegar.

El jurado reconoció desde el inicio que se trata de un buen cantante y destacó que la elección de Adam Levine fue estratégica, no solo por su rango vocal, sino también porque es un personaje poco explorado en el programa. Señalaron que, aunque en algunos momentos la nasalidad lo llevaba cerca de la parodia, en los coros apareció un timbre más natural y cercano al vocalista de Maroon 5. Además, resaltaron el potencial que tiene para trabajar la corporalidad y disfrutar más del personaje.

Gracias a su desempeño, Carlos pasó a la siguiente etapa con dos votos a favor, consolidando su regreso al escenario. ¿Logrará pulir su imitación y construir un Adam Levine más sólido? ¿Qué mostrará en la próxima ronda?

