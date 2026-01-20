Yo Soy castings 2026: ¡De la funeraria al escenario! Omar Córdova regresa como Iván Cruz
Una anécdota inolvidable, un personaje recurrente y un sí unánime.
Omar Córdova, quien ya había participado en el 2020, volvió al escenario para imitar nuevamente a Iván Cruz, el personaje que marcó su historia en el programa.
Antes de cantar, recordó su vida fuera de cámaras: hoy lidera una orquesta dedicada a eventos corporativos, muy lejos de su pasado en una funeraria familiar. “Yo trabajaba en funeraria desde los 25 años”, contó, provocando risas al relatar la anécdota que lo hizo inolvidable: “Mi compadre salió corriendo pensando que el cadáver estaba vivo”.
Ya en escena, anunció con firmeza: “Yo soy Iván Cruz” y convenció al jurado con una interpretación sentida. Los tres jueces dijeron sí, sellando su pase a la siguiente ronda. ¿Podrá llegar más lejos esta vez? ¿Será este el regreso definitivo?
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!