Yo Soy castings 2026: ¡De creadora digital a imitadora! Tracy Riera prueba suerte como Nicki Nicole
Llegó impulsada por sus seguidores, mostró actitud y carisma, pero el jurado fue claro con su veredicto.
Tracy Riera, creadora de contenido, bailarina y conocida en redes como Tracy G, llegó por primera vez al escenario para imitar a Nicki Nicole, motivada por los mensajes que recibía en sus lives de TikTok. “Mis seguidores me dicen que me parezco y que le dé con todo”, contó antes de cantar.
Tras su presentación, el jurado reconoció su presencia escénica, pero fue directo con las observaciones. Jely señaló: “Tienes mucha actitud, pero te falta técnica, dicción y proyección”. Ricardo coincidió y añadió que su aprendizaje había sido empírico, recomendándole estudiar para fortalecer su voz. “Cantás bien, pero no está lo suficientemente sólida para decirte que sí”, sentenció.
Aunque no pasó a la siguiente ronda, el jurado destacó su carisma y la animó a seguir preparándose. ¿Le servirá esta experiencia para crecer como artista? ¿Volverá más adelante con una versión más sólida?
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!