Guillermo Quispe, de 18 años y proveniente de Huaral, llegó decidido a imitar a Michael Bublé, apostando por una interpretación cuidada y honesta. “He decidido conservar mi voz hasta poder estudiar canto”, confesó antes de subir al escenario.

Desde los primeros compases, el jurado quedó enganchado. Jely destacó que “como persona tienes un universo muy interesante, no necesitas actuar la sensualidad, deja que fluya”, mientras que Ricardo hizo una excepción histórica: lo dejó cantar la canción completa. “No esperaba este nivel en alguien que se considera amateur”, admitió sorprendido.

El timbre, la calidez en la mirada y la intención corporal fueron claves. “Hay materia prima para hacer un gran trabajo”, comentó Ricardo antes del sí unánime. Guillermo avanzó a la siguiente ronda con una audición que dejó claro que el futuro apenas comienza.

¿Logrará pulir su imitación en las siguientes etapas? ¿Hasta dónde puede llegar este joven talento?

