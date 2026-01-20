Yo Soy castings 2026: ¡Cuando quieres dejar a Fito Páez, pero Fito Páez no te deja!
El jurado fue claro y le recomendó volver a lo que mejor le funciona.
Félix regresó al escenario con una historia marcada por su anterior participación. Luego de imitar a Fito Páez, su vida cambió: conciertos, tributos y hasta apodos como “Fito Fé”. “Cada vez que tocaba me pedían una de Fito Páez”, contó entre risas.
Cansado de eso, decidió probar suerte como Marciano Cantero, personaje que interpreta con su banda. Sin embargo, la audición no convenció. “Yo te voy a decir que no como Marciano”, fue directo Ricardo, quien incluso comparó el resultado con “una mezcla entre Fito Páez y Barney”.
Aunque reconocieron que “tiene su toque”, el jurado coincidió en que el timbre no encajaba y le sugirieron volver a su personaje original. ¿Escuchará el consejo? ¿Regresará como Fito Páez?
