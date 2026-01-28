Rafael Holguín, jubilado y con pequeños trabajos ocasionales, decidió cumplir un sueño pendiente. “Lo importante es venir, competir y demostrarles a nuestros hijos que hay que cumplir los sueños”, dijo antes de cantar.

Aunque confesó que quería imitar a Christian Meier, fue su pareja quien lo animó a presentarse como Iván Cruz, decisión que terminó dándole frutos. Desde el inicio, su look y actitud llamaron la atención, pero fue su interpretación la que marcó la diferencia.

Tras escucharlo, el jurado destacó su manejo escénico. “Siento que me estás contando una historia y los gestos acompañan perfectamente la canción”, señaló Ricardo, quien además valoró su compromiso actoral. Jelly coincidió y agregó: “Tu nivel de interpretación está por encima del promedio, solo hay que ajustar el timbre”.

Con observaciones claras pero palabras de aliento, Rafael recibió dos sí y avanzó a la siguiente ronda, demostrando que nunca es tarde para intentarlo. ¿Seguirá creciendo en el escenario? ¿Logrará pulir el timbre sin perder emoción?

