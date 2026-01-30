Yo Soy castings 2026: ¡Cuando el parecido engaña!
Un inicio prometedor se desarmó entre inseguridad y desafinaciones.
Angelo Gómez, llegó decidido a imitar a Beto Cuevas. Antes de cantar, emocionó al contar que su mamá es fan de Cachín y que creció viendo a Ricardo y Jely en televisión.
Su presentación arrancó con expectativa, pero pronto el jurado marcó distancia. Ricardo fue claro: “Tienes un timbre que engaña por momentos, pero luego aparecen desafinaciones y problemas de colocación”. Más duro aún, agregó que para sostener la imitación “habría que pedirle al público que cierre los ojos”.
Por su parte, Cachín confesó que al inicio se sorprendió, pero notó quiebres evidentes: “Sentí inseguridad, bajabas el volumen y luego vinieron desafinaciones que no entendí”. Pese al potencial vocal, los tres coincidieron en que la imitación no estaba completa, por lo que no pasó a la siguiente ronda.
¿Pudo más el nerviosismo que el parecido? ¿Volverá mejor preparado?
