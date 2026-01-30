Fátima Medina, llegada desde Huaraz solo para audicionar, se presentó como Natalia Lafourcade, demostrando que el talento puede venir de todos lados. Antes de cantar, contó que es abogada, asesora de tesis y profesora de tejido, una práctica que describió como “una forma de meditar y ayudar a las personas”. Aunque nadie la había escuchado imitar en un escenario, aseguró que era un personaje que había preparado con dedicación porque “es una artista que me gusta mucho y con la que me quedo”.

Al interpretar Hasta la raíz, el jurado reconoció el parecido: “El timbre de Natalia Lafourcade está muy cercano, pero hay que limpiar algunas inflexiones”, señaló Jely, destacando también que era la imitadora más cercana que había pasado por el casting en varias temporadas. Finalmente, recibió el sí y el reto de seguir puliendo su interpretación.

¿Logrará consolidarse en la siguiente ronda? ¿Cómo evolucionará esta imitación que ya dio que hablar?

