Thommy Brandon, un cantante de 17 años, llegó acompañado de sus padres para rendir tributo a José José. Desde los cinco años ligado a la música y hoy preparándose para ingresar a la universidad, el joven contó que fue el público quien lo impulsó a presentarse. “La gente empezó a notar el parecido y me decía que venga al programa”, confesó antes de cantar.

Al presentarse con un firme “Yo soy José José”, su interpretación generó atención inmediata. Jely fue clara: “Hay muchos jóvenes que vienen a imitarlo y por eso tengo que ser más rigurosa, pero se nota que vienes haciéndolo hace años”. Henderson coincidió y añadió: “Hay momentos en los que lo sentí claramente, cuando quiebras la voz, ahí está José José”.

Con tres sí unánimes, Thommy avanzó a la siguiente ronda, demostrando que la experiencia y la sensibilidad no tienen edad. ¿Logrará mantenerse entre tantos imitadores del Príncipe de la Canción? ¿Qué mostrará en la próxima etapa?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!