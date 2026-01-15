Jorge llegó al casting desde Chosica, acompañado por sus padres, quienes lo apoyaron en esta primera experiencia televisiva. Con apenas 17 años, contó que desde la primera temporada soñaba con participar en el programa, pero no logró informarse a tiempo sobre las fechas y lugares de los castings.

El joven relató que siempre le ha gustado cantar, tanto en casa como durante su etapa escolar, y que incluso participó en algunos concursos locales en su distrito. Aunque nunca se planteó imitar formalmente a un artista, fueron su familia y amigos quienes lo animaron a intentar con Frank Sinatra, tras escucharlo interpretar sus canciones en distintas ocasiones.

Durante la audición, el jurado valoró su estilo vocal “a la antigua” y el potencial que muestra a su corta edad. Sin embargo, señalaron que aún le falta técnica, formación y un trabajo más específico en la imitación del timbre del artista, aspectos que consideran naturales debido a su etapa de desarrollo.

A pesar de no avanzar a la siguiente etapa, Jorge recibió palabras de aliento y una recomendación clara: continuar entrenando, buscar formación vocal y pulir su talento. El jurado coincidió en que se trata de un “diamante en bruto” con posibilidades de crecer en el camino musical. ¿Volverá Jorge más preparado en una próxima temporada? ¿Logrará convertir ese potencial en una imitación sólida?

