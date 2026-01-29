Claudia regresó demostrando que su paso anterior por el programa marcó un antes y un después en su carrera. Esta vez, dejó atrás a Emilia para apostar por un nuevo reto: imitar a Becky G, un personaje que llega con mayor fuerza, actitud y conexión escénica.

Desde su ingreso, la participante se mostró emocionada y agradecida por volver al programa. Al iniciar su presentación, Claudia interpretó uno de los temas más conocidos de Becky G, logrando un timbre cercano y una presencia escénica sólida. Aunque el jurado notó algunos desajustes en la afinación hacia el final de la canción, coincidieron en que su desempeño había sido positivo hasta ese punto.

Claudia aseguró su pase a la siguiente etapa. Emocionada, la imitadora agradeció la oportunidad y prometió entregarse por completo en esta nueva etapa del programa, consolidándose como una de las participantes que regresa con más crecimiento y convicción en Yo Soy 2026.

