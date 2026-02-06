En esta primera ronda de eliminación, diez participantes subieron al escenario para defender a sus respectivos personajes en una ronda grupal decisiva. Beto Cuevas, Paloma San Basilio, Gilda, Pocho Prieto, Iván Cruz, Damiano David, Rauw Alejandro, Jesús Navarro, Jerry Rivera y Javier Solís fueron interpretados en breves presentaciones que pusieron a prueba voz, timbre y caracterización.

Tras escucharlos a todos, el jurado anunció a los seleccionados que continúan en competencia: Jesús Navarro, Javier Solís, Beto Cuevas, Damiano David y Paloma San Basilio. Los demás se despidieron del escenario, mientras los elegidos avanzaron a la siguiente ronda con expectativas altas.

¿Estás de acuerdo con la elección del jurado? ¿Quién crees que pudo seguir?

