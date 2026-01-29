Yo Soy castings 2026: ¡Christian imita a Pedro Fernández, pero recibe dos “no” del jurado!
Cantó con identidad propia, pero no logró convencer como imitador
Christian Moreno llegó al escenario con una historia marcada por la música y la responsabilidad familiar. Desde muy joven se dedica por completo a cantar, y desde hace más de siete años trabaja como mariachi, siempre defendiendo su voz propia y su identidad artística.
Aunque no imitaba formalmente a Pedro Fernández, el cantante confesó que siempre lo tuvo como referente por su carisma y estilo escénico. Recién decidió imitarlo de manera directa para esta audición, la cual aseguró haber ensayado intensamente.
Su presentación fue bien recibida en lo vocal. El jurado reconoció su experiencia, su afinación y su presencia escénica, destacando que se notan los años de trabajo sobre el escenario. Sin embargo, el punto clave fue otro.
Los jueces coincidieron en que, aunque canta muy bien, lo que se escuchaba era la voz de Christian y no la de Pedro Fernández. Al tratarse de un concurso de imitación y no de canto, esa falta de especificidad fue determinante.
Finalmente, Christian recibió dos “no”, llevándose elogios, pero también una clara observación: tiene talento, pero debe definir con mayor precisión al artista que busca imitar. ¿Logrará pulir su personaje y regresar más preparado? ¿Se animará a intentarlo nuevamente?
