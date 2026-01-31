César llegó a Yo Soy para vivir una experiencia completamente nueva. Era su primera vez en un casting televisivo.

El participante contó que se dedica a la comunicación audiovisual, trabaja creando contenido para una agencia de marketing y publica videos en redes sociales.

Sobre el escenario, César interpretó a Jorge González, sorprendiendo inicialmente al jurado por la elección del personaje. Sin embargo, tras los primeros segundos de la presentación, los comentarios no tardaron en llegar.

Los jurados señalaron que no se percibía una formación técnica vocal, destacando el bajo volumen, la desafinación y el poco apoyo en la voz. Además, mencionaron un uso incorrecto del micrófono, lo que dificultó escuchar claramente la interpretación.

En el aspecto actoral, también se indicó que no había una construcción clara del personaje, incluso observando detalles como la forma de sostener la guitarra, que no coincidía con la postura del artista original. Estos puntos llevaron a que el jurado coincidiera en una decisión negativa.

Pese a no pasar a la siguiente etapa, César recibió palabras de aliento y una invitación clara: seguir preparándose y volver más adelante con una imitación mejor trabajada. ¿Será este el inicio de un proceso de crecimiento artístico para César? ¿Volverá a intentar conquistar el escenario de Yo Soy en una próxima temporada?

