Carly regresó al escenario decidida a demostrar que había tomado en serio las observaciones del jurado. Esta vez volvió como Miriam Cruz, tras semanas de ensayo y clases de canto impulsadas por su mamá. “Estoy full clases de canto ahora, mejorando respiración y entonación”, contó antes de cantar.

Su presentación mostró avances en timbre e inflexiones, pero el jurado notó que algo aún no terminaba de encender. Tras la primera canción, Jely fue directa: “Te siento un poco incómoda dentro del rango vocal”, y le pidió una segunda canción con “más sabor”. Aunque Carly cumplió, Morán fue claro: “Nos falta vida, alegría de vivir”.

Ricardo reconoció que el timbre estaba cerca y apostó por su progreso: “Es algo que con una indicación podrías solucionar”, dándole el sí. En cambio, Jely consideró que eligió al personaje incorrecto: “No siento ese sabor natural de Miriam Cruz”, y votó no. La decisión final llegó con Cachín, quien le dejó una tarea clara: “Chequea los videos, arma la fiesta y vuelve mejorada”, sellando su sí.

¿Logrará Carly encender la energía tropical que le piden? ¿Será este el personaje correcto para avanzar?

