Tras no convencer al jurado imitando a Pedro Suárez-Vértiz, Carlos recibió una segunda oportunidad en el casting y decidió apostar por un nuevo personaje: Kalimba, siguiendo finalmente el consejo de sus amigas. El participante explicó que este personaje lo tenía “guardado bajo la manga” y que confiaba en que podía ajustarse mejor a su perfil vocal.

Durante la audición, el jurado destacó un notorio parecido físico y un timbre cercano al del cantante mexicano. Sin embargo, también señalaron varias desafinaciones, además de dificultades técnicas relacionadas con la tesitura y el registro amplio que exige Kalimba, especialmente en los graves iniciales y los agudos más potentes.

Las devoluciones apuntaron a que la voz se escuchó ahogada en los pasajes graves y que aún falta mayor preparación técnica y control vocal. Aun así, dos de los jurados decidieron apostar por su crecimiento y le otorgaron el voto a favor. ¿Logrará Carlos fortalecer su técnica vocal para este exigente personaje? ¿Será Kalimba el camino correcto para seguir en competencia?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!