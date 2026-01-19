Carlos llegó desde Arequipa, viajando exclusivamente para el casting, motivado por amigos que lo animó a presentarse . Amante del teatro musical y la actuación, confesó que no es cantante profesional, pero que el canto ha sido una pasión constante desde su infancia y también uno de sus mayores desafíos.

Durante la conversación previa, contó que suele interpretar canciones en registros más graves y que esta fue la primera vez que cantó una canción de un artista masculino, lo que convirtió la audición en un reto doble. Para esta oportunidad, eligió imitar a Pedro Suárez-Vértiz.

El jurado reconoció que la interpretación estuvo correctamente cantada; sin embargo, señalaron que el timbre no resultó cercano, la caracterización no convenció y faltó una mayor interpretación actoral y conexión con la letra, elementos claves tratándose de un artista tan expresivo. Por ello, Carlos recibió dos votos negativos y no avanzó a la siguiente etapa. ¿Logrará encontrar el personaje que potencie su perfil actoral? ¿Se animará a volver con una propuesta más sólida?

