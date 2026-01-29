Juan llegó al casting con una historia marcada por la música y la familia. Con más de 30 años de trayectoria artística, contó que inició cantando baladas y luego incursionó en cumbia y salsa, formando finalmente un dúo musical junto a su hijo, con quien también maneja un grupo.

Durante la audición, Juan se presentó como Segundo Rosero e interpretó uno de sus temas más conocidos. Aunque su voz fue destacada por su calidad y sentimiento, el jurado coincidió en que la imitación no lograba acercarse al timbre original del artista.

Mientras uno de los jurados valoró su talento vocal y consideró que podía trabajarse más el personaje, los demás señalaron que faltaba técnica y similitud, lo que terminó por dejarlo fuera de la siguiente etapa.

Pese a la eliminación, Juan protagonizó uno de los momentos más emotivos al dedicarle un mensaje a su hijo, asegurando que su participación fue para cumplirle un sueño y reafirmar su apoyo incondicional. ¿Volverá a intentarlo en otra temporada? ¿Seguirá persiguiendo su sueño junto a su hijo en la música?

