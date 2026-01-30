Camilo Sotomayor, recordado por su primera aparición como Cachuca, regresó decidido a mostrar una evolución que, según él, nació luego de ser reconocido en la calle. “Todo el mundo me decía: te vi en la tele, tú eres Cachuca”, contó antes de cantar.

Esta vez, Camilo explicó que se enfocó más en cómo suena el personaje en estudio. “Quise concentrarme más en cómo está grabado”, señaló. Sin embargo, tras su presentación, Jely fue clara: “No siento que haya habido mucha evolución, falta técnica vocal y sostener más lo actoral”.

Aunque Cachín valoró el parecido y votó a favor, Ricardo coincidió en que aún no hay control de herramientas: “Por momentos gritas en vez de cantar y el timbre se desarma”. Con dos votos en contra, Camilo no logró avanzar a la siguiente ronda.

¿Le jugó en contra cambiar su enfoque? ¿Debió mantenerse fiel a la versión en vivo del personaje?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!