Brian, odontólogo de profesión, decidió aprovechar un domingo libre para hacer algo que había postergado durante años: subirse a un escenario.

La motivación principal vino desde casa. Fue su hijo quien, al escucharlo cantar en el consultorio durante los ratos libres, le dijo una frase que lo empujó a intentarlo: “Papá, tú te pareces a Sandro”. Ese comentario fue suficiente para que Brian se animara a imitar al ídolo argentino.

Durante la audición, interpretó un tema de Sandro, logrando sorprender en los primeros segundos por el parecido físico y un inicio vocal prometedor. El jurado destacó que, en el arranque, logró captar el timbre del “Sandro joven”, generando expectativa.

Sin embargo, con el avance de la canción, la interpretación fue perdiendo fuerza. Los jueces señalaron la falta de técnica vocal, matices e interpretación histriónica, elementos clave para sostener un personaje tan intenso como el del recordado cantante.

A pesar del resultado negativo, el jurado reconoció su oído musical, su intención y lo animó a prepararse mejor y regresar. Incluso destacaron el buen criterio de su hijo al notar el parecido.

