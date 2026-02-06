Esta vez fue Beéle el personaje en disputa. Pascarella y Sanyer Carrizalez llegaron a esta etapa sabiendo que “el jurado tendrá que escucharlos y decidir cuál continúa”.

Pascarella fue el primero en presentarse, seguido por Sanyer, quien también defendió el personaje en una sola oportunidad. Tras escucharlos, el jurado anunció: “Hemos tomado una decisión”. Finalmente, Sanyer Carrizalez fue elegido para avanzar a la siguiente ronda como Beéle, mientras Pascarella se despidió entre aplausos.

¿Estás de acuerdo con la elección? ¿Crees que ambos merecían seguir?

