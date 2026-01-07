Yo Soy castings 2026: Becky G tuvo un gran inicio, pero que no logró sostenerse
El parecido inicial ilusionó al jurado, pero la imitación no logró sostenerse hasta el final.
Kyara, de nombre artístico Arayk, cantante de 23 años llegada desde Trujillo llegó para imitar a Becky G. “La sigo desde que empezó a sacar música en español”, contó antes de presentarse.
La audición arrancó con fuerza interpretando “Mayores”, donde el jurado destacó que el timbre y la tonalidad se parecían mucho. Sin embargo, al avanzar la presentación, los nervios comenzaron a notarse. En una segunda oportunidad con “Sin pijama”, logró mayor concentración vocal, pero la imitación y la corporalidad se fueron perdiendo. Aunque recibió un sí por su potencial, los dos no pesaron más y no pasó a la siguiente ronda. ¿Le faltó ensayo? ¿Podrá volver más sólida en otra oportunidad?
