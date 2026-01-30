Marlis Vásquez, cantante de eventos privados, llegó al escenario impulsada por su familia y su profesora de canto para imitar a Fresialinda, un reto que asumió por primera vez en una competencia televisiva.

“Mi familia y mi profesora me animaron, dijeron que me parecía”, contó antes de presentarse como “Yo soy Fresialinda”, interpretando La dulzura del amor. Tras escucharla, Jely destacó el parecido, pero fue clara en su observación: “Preocúpate por la interpretación, la letra dice cosas fuertes y eso tiene que verse en el cuerpo”. Además, le pidió controlar algunos momentos en los que la voz se volvía estridente.

Sin embargo, no todos coincidieron. Adolfo fue directo: “No escucho a Fresialinda, escucho a Marlis cantando muy bien”, dejando clara su negativa. Aun así, Cachín apostó por ella y explicó su decisión: “Necesito sacarme esta duda, quítame esto de la cabeza, así que yo te voy a decir que sí”.

Con dos votos a favor, Marlis logró avanzar, dejando claro que el miedo inicial no siempre define el resultado final. ¿Logrará fortalecer la interpretación y convencer a todos en la siguiente ronda? ¿Podrá consolidar el personaje más allá de la voz?

